Elizabeth Bolling Sprinkle

A Mobile County jury found a woman guilty of criminally negligent homicide for the 2021 death of tow truck driver Jonathan Neesmith.

Neesmith was killed on Dec. 13, 2021, when he was struck on Interstate 65 in Saraland while loading a disabled vehicle onto his truck. Prosecutors said Elizabeth Bolling Sprinkle failed to slow down, changed lanes and hit Neesmith.

