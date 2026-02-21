Mobile Police MPD Blotter

A mother and her young daughter have been identified as the victims of a deadly car crash involving an Amtrak train Saturday morning.

Mobile police and firefighters responded to the railroad crossing near Cary Hamilton Road in Theodore before 7 a.m. and found a vehicle damaged by an Amtrak train bound for Mobile, according to a statement.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In