Crystal LeAnn Varden, 33, of died Aug. 7, 2025, from injuries she sustained during an alleged stabbing on July 27. Kenneth William Reeves, 69, of Mobile, was charged with murder in connection with the incident. (Photo of Varden by Tabitha Dawn Todd via Facebook)

A 33-year-old woman has died from injuries she sustained in a stabbing late last month. The man accused in the attack is now charged with murder, according to an update by Mobile police.

Officers with the Mobile Police Department initially arrested Kenneth William Reeves, 69, of Mobile, after a woman was found suffering from multiple stab wounds near the 600 block of Petit Avenue on July 27.

