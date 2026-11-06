Ladina Benjamin

Shown is a picture of Mobile resident Ladina Benjamin. 

 MCSO

A Mobile woman will not face jail time after being convicted of killing her husband in 2023, Mobile County Circuit Judge Brandy Hambright ruled.

On Thursday, Hambright sentenced Ladina Benjamin to 15 years in prison for killing her husband, Darrin Benjamin, whom she admitted to shooting on Labor Day weekend 2023. She was then given a sentence of time served and ordered to have mental health treatment. She will also be on probation for three years.

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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