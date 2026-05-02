James Russell graduated ACT program

Chickasaw High School senior James Russell shakes hands with Austal employees as he graduates from the Academy of Craft Training (ACT) program in Mobile May 1, 2026. 

 Grant McLaughlin

When Saraland High School senior Hunter Langford attended an assembly last year gauging student interest in a workforce development class, he already knew he was more interested in finding a trade than going straight to college after high school. 

The program, he said, was a “golden opportunity” to forge his own path toward becoming an electrician and finding a job, which he hopes to one day transition into a leadership role at a  local company. 

You can contact Grant McLaughlin by email at grant@lagniappemobile.com or by phone at 972-571-2335

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