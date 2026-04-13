Rivituso Trump

(Left to right) The Most Rev. Mark Rivituso in his inauguration Mass and President Donald Trump in his inaugural portrait.

The leader of southern Alabama’s Catholic community is standing with Pope Leo XIV after President Donald Trump blasted the pontiff on social media.

On Monday, April 13, the Most Rev. Mark Rivituso, archbishop of Mobile, called on Catholics to pray for Trump and “a greater peace and justice in our world,” after the president derided the Pope for criticizing the United States’ war in Iran.

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