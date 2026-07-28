Murray Farmer

Mobile contractor Murray Farmer has been detained in Honduras since Mar. 17, 2026, waiting on the country's Supreme Court to award him $106 million and dismiss a criminal case he described as political retaliation from former Honduran finance minister Rixi Moncada. 

Murray Farmer went to Honduras years ago to help the country recover from Hurricane Mitch. The Mobile developer could not have expected then that he would become a polarizing figure in Central American politics, nor that he would go on to fight the country in 2026 for his liberty and millions of dollars.

Since Tuesday, Mar. 17, Farmer has been detained in Honduras, waiting on the country’s Supreme Court to award him $106 million and dismiss a criminal case he described as political retaliation from former Honduran finance minister Rixi Moncada.

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