A $300,000 ice resurfacing machine could soon be purchased for the in-progress Mobile Arena’s hockey rink, along with a nearly $400,000 stage system.

The Mobile City Council’s agenda for Wednesday, Feb. 18, includes a first reading of a resolution to buy a Zamboni 546 for $323,435.86. The manufacturer’s website states that the vehicle can hold 195 gallons of water for ice-making.

