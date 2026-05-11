Arthur Ray Stinson

Arthur Ray Stinson, age 85, passed away in Mobile, AL on May 4, 2026.

Mr. Stinson graduated from Murphy High School in class of '59. He enlisted that fall into the United States Air Force, serving in the "SAC" Unit, stationed 6 years in California, where he also attended college. He served as a Commander of the United States Sail and Power Squadron of Mobile in '80 and '84. He retired from his position as president of Hutchings Brokerage Company in Chickasaw, AL. He enjoyed hunting, salt and fresh water fishing, and being a member of the Woodworkers of America and Woodturners of America. He will be remembered as a devoted, lifelong best friend and husband, beloved daddy, and proud grandfather.

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