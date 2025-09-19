Charles Timothy “Tim” Camp

Charles Timothy “Tim” Camp

Charles Timothy “Tim” Camp succumbed to an almost 5-year battle against cancer on September 13, 2025, at age 73. He was born September 11, 1952, in Mobile, AL, to Frank Hale and Audrey Elizabeth Camp.

Tim Camp was all of these things and more: an unapologetic feminist in the largely male industry of radio broadcasting, fiercely tenacious when faced with computer coding incompatibilities (he called it “banging away”) which might take days or weeks but, lo and behold, he’d eventually crack it, an exacting Program Director and boss at 92 WZEW but an absolute wealth of knowledge having been in radio for about 57 years, (A high compliment was “He takes instruction well”), our Sound Engineer AND our IT Department.

Recommended for you

View (0) entries

(0) entries

Sign the guestbook.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Add an entry
Stop watching this guestbook.