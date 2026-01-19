David Melville Norris

David Melville Norris, 83, passed away peacefully at home in Mobile, Alabama on January 7, 2026, surrounded by the love of his family. Born on November 26, 1942, in Oneonta, New York, David grew up in Oneonta and nearby Cooperstown, places that shaped his lifelong love of nature, hard work, and close-knit community.

 

