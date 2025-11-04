Judy Raines

Judy Carolyn Raines a native of Mobile, Alabama died Wednesday, October 29, 2025. Judy retired from the Mobile County School System.

Judy was born in Mobile, Alabama June 28, 1951. She was preceded in death by her parents, Leon Lamar Raines Sr. and Ellen Lucinda Smith; and her siblings, Leon Lemar Raines Jr. and Ronald G. Raines. She is survived by her husband John Morse and two children, Jody Kennedy and Lea Krumholz; two sisters Linda Daves and Victoria Raines; four grandchildren, Travis Kennedy, Rachel Kennedy, Lucas Pedro and Brody Brewer; many nieces, nephews, and other relatives.

