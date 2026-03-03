June Woodley Evanoff

You may have known her by another name, but to us, she was June Bug.  Her story began on a farm in Oklahoma on June 5, 1933.  She graduated high school at age 16 and was valedictorian and finished college before her 20th birthday.  She was a successful realtor and established two affordable housing units for people in Brigham City, Utah in the late 70’s. She was an avid antique collector and had several antique booths over the years. The money she earned was – of course – spent on clothes.  June loved clothes.  She was always the best dressed in every crowd.  June did not look like a typical farmer’s daughter, but farming was in her blood.  June always kept a garden, getting her passion from her dad Jim.  She liked flowers too, but she really enjoyed eating from her garden, especially the berries and fruit.  Memories of June have to include seeing her dressed to the nines watering her garden in the morning and early evening.  

