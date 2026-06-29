Larry G. Lee

Larry Greeley Lee, 83, passed away June 22, 2026, in Mobile, Alabama. He was preceded in death by his parents, Arnie Greeley and Alpha Stuart Lee.

Lee is survived by his sister, Barbara Callie and her husband, Anthony Pascone of Black Mountain, North Carolina; brother Stephen of Medellin, Colombia; his son, Kevin (Mary Ellen) Lee of Mobile, Alabama; daughter, Kim (Tod) Stimpson of Brooksville, Florida, and the mother of his children, Patsy Jenkins Lee.

Tags

Recommended for you

View (0) entries

(0) entries

Sign the guestbook.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Add an entry
Stop watching this guestbook.