Larry G. Lee

Larry Greeley Lee, 83, passed away June 22, 2026, in Mobile, Alabama. He was preceded in death by his parents, Arnie Greeley and Alpha Stuart Lee.
Lee is survived by his sister, Barbara Callie and her husband, Anthony Pascone of Black Mountain, North Carolina; brother Stephen of Medellin, Colombia; his son, Kevin (Mary Ellen) Lee of Mobile, Alabama; daughter, Kim (Tod) Stimpson of Brooksville, Florida, and the mother of his children, Patsy Jenkins Lee.
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