Laura Walding Callaway was born in Mobile Alabama on November 9, 1946. She was preceded in death by her parents Crawford and Betty Maurine Walding and brother Gerry Walding. She is survived by her loving husband of 58 years, Harold “Hal” Callaway, Jr., her children Casi (Jarrett) Callaway and Harold (Adrian) Callaway, III; her four incredible grandchildren – Hunter, Witt, Coleman, and Cannon – and her brother Lew (Kathy) Walding and nieces and nephews. Very importantly, Laura is survived by people everywhere who met her once and loved her dearly because of how deeply they felt her love for them.

She lived her life with joy and enthusiasm for each day. She loved her family, the water, and watching the dolphins on Oyster Bay and hand making beautiful cards with her friends. Though she humbly called herself the best mediocre tennis player in Gulf Shores, her team won the State Championship one year. She traveled to as many places as she could, learning about and seeing everything the whole world has to offer, and never met a stranger along the way.

Recommended for you

View (0) entries

(0) entries

Sign the guestbook.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Add an entry
Stop watching this guestbook.