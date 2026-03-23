Michael Stephen McNair, Sr. passed away peacefully and surrounded by friends and family on March 18, 2026. A native son of Alabama, Mike was born September 30, 1952, in Jackson Hospital, Montgomery, and lived his entire life in Midtown Mobile. Mike was preceded in death by his parents William and Norma Jean (Hickman) McNair.
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