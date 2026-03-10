Paul Rasp, Sr.

Paul Rasp Sr.

Paul Joseph Rasp, Sr. passed away peacefully on March 8, 2026 at a local hospital after a brief illness. He was preceded in death by his parents, Julius and Ann (Grimmig) Rasp, his sons Michael Rasp and James Rasp, his sisters, Doris Hopper, Mary Lynn Girod, and Patsy Walks, and other relatives.

He is survived by his loving wife of 72 years, Ann Barter Rasp, his children, Paul Rasp, Jr. (Mary Kay), Ann Rasp, Mary Frances Giattina (Victor), Teresa Cornell (Edward), David Rasp, and Robert Rasp (Tracy). He is also survived by his grandchildren, Jason Rasp (Melissa), Derek Rasp, Meagan Rasp Barton, and Katy Rasp Remich (Michael), Tony Giattina, Helen Ann Cornell Carr (Colby), and Gabi Rasp Pettigrew (Jacob), as well as four great-grandchildren.

