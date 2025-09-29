Randall Ray Ledbetter

Randall Ray Ledbetter, affectionately known as Randy, departed this life on September 25, 2025, at USA Health Providence Hospital. He was born on July 1, 1967, and lived a life filled with love, laughter, and dedication to his family and career.

Randy was a respected project scheduler and project manager for much of his professional life, recently working at Qualus at the Greenville, MS plant for Entergy. He was known for his meticulous planning of shutdowns and new construction projects, a testament to his strong work ethic and commitment.

