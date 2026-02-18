Sharon Anne Marsal Bilbo

Sharon Anne Marsal Bilbo, age 82, of Baton Rouge, LA went home to be with her Lord on February 2, 2026 surrounded by family and friends.   Born on September 20, 1943 Sharon was a lifelong source of joy, faith, and light to all who knew her.

 

