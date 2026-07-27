Thomas A. Stout, SR.

Colonel Thomas A. Stout, Sr., USAF Retired, slipped the surly bonds of earth on Saturday, July 11, 2026, with his loving wife of 75 years, Kitty, by his side. Tom was born in New Orleans to shipbuilder Arthur W. Stout and Wilhelmina E. Dufresne. The family lived briefly in Houston before settling in the greater New YorkCity area. He attended Dwight School for Boys on Park Avenue and lived at the Waldorf Astoria, later graduated high school in Tenafly, New Jersey.  

 

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