William “Bill” Daniel Zydiak

William Daniel Zydiak, age 55, of Mobile, Alabama, died on 1-7-2025. He is preceded in death by his parents, Gayle and Daniel Zydiak and is survived by his sister, Mary Smith, brother-in-law, John Smith, nephew, Nicholas Bouler, Nieces, Brittany McLeod, Katie Bouler, and Becky Bouler, great nieces and nephews, Aunt Jeanne, Uncle Bobby, and other relatives. He attended Murphy High School and enjoyed playing pool, cards, and watching movies. He will be greatly missed by his friends and family. 

