William J. "Bill" Cutts

William J. “Bill” Cutts, devoted father, faithful Christian, engineer, and businessman, passed away peacefully in Mobile, Alabama, on July 11, 2026, at the age of 93. Born on February 12, 1933, Bill lived a life defined by faith, purpose, and an unwavering belief in the promise of tomorrow.

A proud graduate of Auburn University, Bill built a distinguished career in engineering and manufacturing that spanned decades. He served as President and CEO of American Tank & Vessel, Inc., where he devoted the last 44 years of his life. To Bill, the company was more than a business — it was a family. He cared deeply for the people who worked alongside him, taking great pride in their accomplishments and remaining actively engaged in the company until just one month before his passing. His leadership, integrity, and vision helped shape American Tank & Vessel into the respected organization it is today.

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