Dear Mr. Holbert:

I am writing to supplement your story in the July 15 edition of Lagniappe regarding the "decertification" of ARC Baldwin County. I am also writing to express my outrage at the Alabama Department of Mental Health. Full disclosure: my wife and I have a daughter who received waiver services through ARC  Baldwin County for many years and has now been "shifted" to another provider.

Arc Baldwin County

Shown is an image of Arc Baldwin County, a local nonprofit based in Loxley. 

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