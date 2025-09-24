Autumn leaves SEALLS

medium shot of red and yellow tinted maple leaves on bright fall day

 Photo provided by Alan Sealls

After a long, hot summer (aren’t they all?) on the Gulf Coast, most of us welcome the cool, crisp air that comes with fall. Since we are at a low latitude with a correspondingly high sun angle, in direct sunlight, we won’t immediately or necessarily feel cool, but at night, the fall air is more noticeable. Reliable signs of fall are always in the foliage.

You know certain trees go from green to yellow or brown well before others. There are also some trees that just give up and drop their leaves, while others show little change through the seasons. I look forward to the autumn change in tree leaf color since it’s one of nature’s time markers, and a treat for the eyes. However, the fall color change across the Gulf Coast is muted compared to locations to the north, like Montgomery, Nashville, Indianapolis and Detroit, for example. Heading northward, outside of summer, those cities are successively cooler.

