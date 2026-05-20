By the time you read this, Tuesday’s primary elections will be over and Baldwin Countians will find out whether the unprecedented flex by some members of the county’s judiciary was successful or not. Either way, what’s been happening should give citizens pause. 

As I reported in April, Baldwin’s judicial appointment system is already so rigged it would make a carnival claw machine swoon with jealousy. Presiding Circuit Court Judge Clark Stankoski has used novel readings of state law to put his preferred candidates in front of Gov. Ivey. You might be tempted to think this is all supposition, but the manipulations are clear. 

Landscaping dispute could cost couples their homes
Baldwin indigent legal fees up $635K
Judge orders second house sold in landscaping dispute
By appointment — the making of Baldwin’s judges
Stankoski’s recusal and land deals raise questions

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

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