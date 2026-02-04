I’m not sure if the cold weather we’ve had lately has anything to do with this, but it appears there’s a bit of a chill lately in Government Plaza between city and county leaders. The well-documented dispute over what the county wants the city to pay for rent space in our “Transformer” knock-off government building is still bubbling behind the scenes — even if county commissioners say it’s not worth talking about. (Hey, you guys started this whole thing, so don’t get mad if we ask about it!)

Then the city clapped back by signing on with Tuscaloosa in a statewide lawsuit over the SSUT tax (internet sales tax for the acronym-fatigued), which has all the counties chapped. The city believes changes to the structure could bring it another $34 million, but the county says that would cost them $15 million. Mobile County is on the other side of that lawsuit.

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

