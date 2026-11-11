If there were any lessons learned by our governor-elect and others who won office last Tuesday, they weren’t talking about it. The company line mostly appears to be that Alabama stood firm against the “Blue Tsunami” that swept fellow MAGA Republicans out of office nationwide.
While that might offer some solace or even provide a measure of cockiness that the Yellowhammer state will always be Republican forever and ever, Amen, I’d imagine there are folks in Texas, Georgia, Kansas and Iowa who may beg to differ.
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