One of the things that makes living in this area so appealing is water access. There are so many places to boat, kayak, fish, sail and swim, and we’re right in the middle of the outdoor season right now, so we’re as engaged as we can get.
Of course, some of our “water access” comes from the sky in the form of torrential downpours and afternoon thunderboomers. In general, we Mobilians handle rain like people in Alaska handle snow — it’s just part of the deal when you live in a city that is typically number one or two every year in inches of rainfall.
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