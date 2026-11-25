Well, that didn’t take long.
The Alabama Supreme Court’s decision Oct. 9 that the private clubs we call political parties hold the duty of ensuring fraudulent candidates don’t appear on the ballot and that the state’s legal system should have no involvement whatsoever in determining eligibility looks like it may already be creating a constitutional crisis. That’s less than a month-and-a-half ago.
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