Lagniappe’s publication last week of the ethics complaint filed against Orange Beach Mayor Tony Kennon by three city councilors should show even his most ardent supporters the man isn’t fit for the job.
The complaint should also raise eyebrows in the Attorney General’s and DA’s offices, as its allegations point to the mayor using political extortion and threats to continue to try to cover up what sure looks like illegal behavior.
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