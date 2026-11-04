My brother-in-law, Scott, was in town briefly last week. He’s a certified computer/AI genius who works with some very large tech companies doing things he’s not allowed to talk about.
In other words, he knows a great deal more about the AI world than a local-yokel newspaper publisher.
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