People often ask how we come across some of our hardest-hitting investigative stories, and while most of the time they come as a result of our reporters’ instincts and drive to look at things most ignore, a fair amount of the time we get great tips from concerned citizens. 

Pretty much every day, someone calls or writes to tell us about something they think is unusual. You never know what might turn out to be a big story. For example, this week, a gentleman contacted me to ask if I’ve noticed a strange smell near Dog River. I live a little over a mile from the river, so it’s a very reasonable question. 

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

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