The great thing about a long vacation is it offers an opportunity to stop thinking about the rather inane topics that dominate national and statewide headlines. The bad part — besides limping home with my liver operating at 40 percent capacity and my bank account at 2 percent capacity — is missing the chance to comment on the monumental events.
With my brain still on Florida Keys time, permit me to touch on a few different topics this week.
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