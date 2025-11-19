I don’t like to brag, but I wasn’t the greatest college student ever. Due in some part to freshman year on a pre-med track and to perhaps a greater extent frequent trips to the beach when class was in session, my GPA when I graduated was indeed average. 

But Spring Hill College was a liberal arts school, meaning we had to take a wide core of courses in areas in which we had zero interest. So even a communications major took courses in philosophy, math, English, theology and more. One of those core courses the Jesuits required was logic. This will sound like a bad dad joke, but for whatever reason, logic made sense to me. The syllogisms seemed rather easy. If x and y are true, then z must follow. The basics of that logic class have stuck with me for decades. 

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In