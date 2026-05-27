Tuesday’s primaries brought joy and tears, surprises and affirmations. And while I know some big egos and high-falutin’ dreams were crushed and I SHOULD treat them with compassion, wrapping my criticisms in a rhetorical pillow filled with millions of translucent termite swarm wings, I’m far more in a tap-dancing mood. 

So please forgive me while I do my best Mr. Bojangles impression on a few political graves, starting with our soon-to-be-former Attorney General Steve Marshall. I’ve had zero respect for Marshall since the day he walked into our office when he was running for election after his original appointment and had no real answer when we asked why he didn’t investigate what looked like clear bribery between Gov. Robert Bentley and previous AG Luther Strange. 

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

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