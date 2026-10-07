As the midterm elections are now less than a month away, I can’t help noticing a new term being bandied about — “double haters.”
It’s probably self-explanatory, but apparently double haters are those who have developed a massive distaste for both political parties. I have tended to call those of us in this group “People who are paying attention,” but double hater is much more compact and catchy.
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