So often when it’s election time in Alabama, media talkers and political “experts” anoint someone as “the prohibitive favorite” months or even a year ahead of the actual election. Many times those prognostications fall flat — see Jeff Sessions’ run to retake his U.S. Senate seat if you need an example. But being wrong doesn’t stop them from doing it again the next time. 

That’s exactly what’s taking place right now in the governor’s race. It is just a widely believed fact that current U.S. Senator Tommy Tuberville will easily glide to victory later this year, despite the distinct possibility he actually lives in Florida. It’s also a foregone conclusion that Tubby will drubby (it rhymes) former U.S. Senator Doug Jones in the general election to become the governor’s mansion’s next occupant. 

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Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

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