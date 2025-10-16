I’d have to imagine the most played song on the jukebox in the Alabama Power HQ Break Room (Sponsored through a generous grant from the Alabama Power Foundation) would be the Rolling Stones’ “Time Is on My Side.” 

Who am I kidding? I’m sure the fatcats running APCO are having white tablecloth lunches every day on the backs of the increasingly burdened rate payers of this state. I can’t imagine APCO keeping the clowns at the Public Disservice Commission or the Alabama Department of Environmental Mismanagement under their thumb with some stale chips from the breakroom vending machine. But that’s all beside the point. 

Study says arsenic, cadmium in river near APCO pond
AL Power argues courts can’t help Baykeeper

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

