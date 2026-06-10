Hey folks, this here’s ol’ Senator Coachshorts, and I’d like to take a few minutes off from all the silliness of trying to convince you I don’t live in Florida to talk about something deadly serious.
This here’s a real problem politicians of a certain IQ can face from time to time, but those of us afflicted by this condition are often just too darned embarrassed to talk about it publicly. But not me! As most of you have figured out by now, I ain’t embarrassed to say anything in public, no matter how dumb it may make me look!
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