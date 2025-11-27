It feels like my family has hit sort of a strange spot in terms of our Thanksgiving celebrations that has led us to detour from the well-worn path of turkey and cranberry sauce, followed by a vigorous round of digestion while watching the Dallas Cowboys. That combo has been a winner for decades, but sometimes you gotta go with the flow. 

Last year, Beth and I decided to each sell a kidney and take the two older kids to New York City for Thanksgiving. This was prior to the implementation of communism there, so there were still fully capitalistic restaurants serving up delicacies for a small fortune. Having Thanksgiving dinner in a restaurant was strange, to say the least, but it was also a lot of fun. You do miss out on the days and days of leftovers, but I can say it created an indelible memory, especially the part where I came precariously close to falling over in my chair. 

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

