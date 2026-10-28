As I’m writing this on Monday for publication on Wednesday, there’s a tremendous likelihood we will at least know SOMETHING more about the $14.7 million the city of Mobile sent to scammers a couple of weeks ago. At least that’s what I expect.

The fact that I’m writing this six days after the city sent out a 6 p.m. press release essentially telling us the money was stolen but we have enough cash that it’s not going to ruin us, and we still can’t explain to our readers what happened isn’t encouraging.

Rob Holbert is a co-publisher and managing editor of Lagniappe. He can be emailed at rholbert@lagniappemobile.com

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