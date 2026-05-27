The May 19 primary election is in the books. Some races went as expected, but there were some surprises, too.
Our civic duty is not done yet, with a runoff scheduled for June 16 and a special election in August. But let’s look back at last week’s results to see if we can figure out what it all means for those races, as well as the general election.
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