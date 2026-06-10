Do we care? That is the question.
Do we care if Sen. Tommy Tuberville meets the seven-year residency requirements, as spelled out in the Alabama Constitution, to be governor?
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