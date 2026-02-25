Picture for website stories - 2

I’ve read people with abandonment issues like to sleep with the TV on. I have all kinds of issues, and I like to sleep with the TV on all night, so “abandonment” must be one of the many. I generally like to slumber to the original “Law & Order” series, which can be found on cable most nights. The soothing voices of Jack McCoy (Sam Waterston) and Lennie Briscoe (Jerry Orbach) must fill some surrogate father role for me, as I most likely also have “daddy issues.”

If it’s not “L&O,” of course, it’s a murder show, like “Dateline” or “48 Hours.” I’m not sure what kind of issues that would indicate, but I know I am not alone in this one, as most middle-aged women love their murder porn. And I love mine. But it’s always the husband, so I don’t know why I even bother.

Ashley Trice is Lagniappe co-publisher and editor. E-mail her at atrice@lagniappemobile.com.

