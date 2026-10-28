We are down to the final days of this election cycle. The national focus is obviously on who will take the House and Senate. There is talk that Texas, South Carolina, Michigan, Ohio and even Mississippi could be in play for the Democrats. I think some of those predictions are much more ambitious than others.

But outside of the race for AL-2 between U.S. Rep. Shomari Figures and State Rep. Rhett Marques, all other races are predicted to stay the red or blue they have been for years now. Their race is particularly crazy because of all of the redistricting rulings and subsequent changes to the geographic and demographic make-ups of their districts.

Ashley Trice is Lagniappe co-publisher and editor. E-mail her at atrice@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In