We are down to the final days of this election cycle. The national focus is obviously on who will take the House and Senate. There is talk that Texas, South Carolina, Michigan, Ohio and even Mississippi could be in play for the Democrats. I think some of those predictions are much more ambitious than others.
But outside of the race for AL-2 between U.S. Rep. Shomari Figures and State Rep. Rhett Marques, all other races are predicted to stay the red or blue they have been for years now. Their race is particularly crazy because of all of the redistricting rulings and subsequent changes to the geographic and demographic make-ups of their districts.
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