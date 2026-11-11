Donald Trump and Tommy Tuberville

President Donald Trump and U.S. Sen. Tommy Tuberville (PHOTO BY GRANT MCLAUGHLIN)

“A lot of you didn’t vote for me. I don’t understand why,” Governor-elect Tommy Tuberville said on election night. “But honestly, at this point, I don’t care who you voted for because we have to work, and a lot of work to do.”

I will tell you exactly why, Coach.

Ashley Trice is Lagniappe co-publisher and editor. E-mail her at atrice@lagniappemobile.com.

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