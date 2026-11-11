“A lot of you didn’t vote for me. I don’t understand why,” Governor-elect Tommy Tuberville said on election night. “But honestly, at this point, I don’t care who you voted for because we have to work, and a lot of work to do.”
I will tell you exactly why, Coach.
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