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Of course, last weekend we celebrated all the great dads out there on Father’s Day.

And I want to say, as a mom who celebrated a beautiful Mother’s Day last month, planned wonderfully by my husband, I think dads are given the short shrift on their day. And I think this needs to change.

Ashley Trice is Lagniappe co-publisher and editor. E-mail her at atrice@lagniappemobile.com.

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