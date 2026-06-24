Of course, last weekend we celebrated all the great dads out there on Father’s Day.
And I want to say, as a mom who celebrated a beautiful Mother’s Day last month, planned wonderfully by my husband, I think dads are given the short shrift on their day. And I think this needs to change.
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