In one of her last acts as governor, Gov. Kay Ivey pardoned two Alabama turkeys, named Pumpkin and Pie, on Nov. 13, “sparing them from the Thanksgiving dinner table.” This marks her 10th turkey pardoning ceremony, saving a total number of 20 turkeys from roasting in the oven, a record for an Alabama governor. Interestingly enough, she has only spared three humans from death row in the same time frame.
But in her defense, all of the turkeys are innocent. Their only crime is being debatably delicious and somehow becoming the unofficial official meat of Thanksgiving. They have the colonists to thank for this. Gobble, gobble.
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