Sometimes I think Sen. Tommy Tuberville and the folks working to get him elected as governor are purposefully trying to run the worst possible campaign just to see if the Republican candidate will get elected no matter what in Alabama.
Like as some sort of experiment.
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