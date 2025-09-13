Children and football players, please step back in time with me to my kindergarten classroom, when Little Bradley, better known as “The Spitter,” thought he could launch a slimy missile onto the face of another child.

The Philadelphia Eagles’ Jalen Carter and the University of Florida’s Brendan Bett were recently ejected from games for spitting on opponents, and it reminded me of Bradley, who also thought it was powerful to spit in people’s faces.

Leslie Anne Tarabella is a columnist and author living in Fairhope. You can read more from her atleslieannetarabella.com.

